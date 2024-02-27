Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Совета по правам человека ООН

Более 100 высоких представителей государств, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк встретились в Женеве для участия в 55-ой сессии Совета по правам человека и других мероприятиях глобальной площадки ООН, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

На 55-ой сессии Совета по правам человека в Женеве заместитель премьер-министра, министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу проинформировал международное сообщество о достигнутых результатах Казахстана в сфере совершенствования национальной правозащитной системы и дальнейших приоритетах в этом направлении.

Он отметил итоги реализации четырех пакетов реформ президента РК Касым-Жомарта Токаева, воссоздание Конституционного суда, а также усиление института Уполномоченного по правам человека.

Кроме того, глава МИД РК заверил международное сообщество, что демократические преобразования в Казахстане – необратимы.