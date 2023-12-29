Казахстан повысил свои позиции в антиотмывочном рейтинге

В ежегодном рейтинге "Basel AML Index" Казахстан повысил свою позицию сразу на 27 строчек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Рейтинг "Basel AML Index" - самый авторитетный источник в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По его данным, в этом году Казахстан набрал 4,71 балла и оставил позади более 100 стран.

Отмечается, что это самый лучший результат для нашей страны за всю историю рейтинга, который публикуется с 2012 года.

"Казахстан обошел такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия", - сообщили в АФМ.

Сообщается, что в пятёрку стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.

Отмечается, что исследование основывается на 18 показателях в пяти областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма.