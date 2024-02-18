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Казахстан получил десятки миллионов долларов из Пандемического фонда

Сегодня, 16:43
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

Казахстан получил безвозмездный грант от Пандемического фонда Всемироного банка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
 
В Астане состоялся официальный запуск гранта с участием министерства здравоохранения РК, постоянного координатора ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, представителя ВОЗ в РК доктора Скендер Сыла, исполнительного директора Пандемического фонда Прия Басу, представителей дипломатических миссий.

Фото: Минздрав РК

"Средства из Пандемического фонда будут направлены для решения задач системы здравоохранения страны в области эпидемиологического надзора, пограничного контроля, лабораторной безопасности, раннего обнаружения и реагирования, а также обучения персонала. Страновой Офис ВОЗ в Казахстане будет координировать реализацию данного гранта в стране и обеспечивать общую техническую поддержку Министерству здравоохранения Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Казахстан стал одной из 36 стран Европейского региона ВОЗ, получившей страновой грант на сумму 19 млн долларов США и мультистрановой грант на сумму 27 млн долларов США сроком на три года.

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