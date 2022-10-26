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  • Казахстан полностью обеспечен основными видами сельхозпродукции - Карашукеев
t.me/Борт №1 Сегодня, 19:30
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Фото: t.me/Борт №1

Казахстан полностью обеспечен основными видами сельхозпродукции - Карашукеев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Глава государства заслушал отчёт об основных итогах развития отрасли за девять месяцев. Как доложил Карашукеев, объем валовой продукции увеличился на 6,9 процента и достиг 6,8 триллиона тенге. Намолочено 21,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет. По словам министра, страна полностью обеспечена основными видами сельскохозяйственной продукции, входящими в потребительскую корзину.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован об исполнении его поручений. В частности, досрочно возвращено государству более пяти миллионов гектаров земель, которые в основном передаются для решения проблемы нехватки пастбищных угодий. По итогам проведённых проверок землепользователи приступили к освоению 1,8 миллиона гектаров ранее неиспользуемых земель.  

Президенту доложено о принятых комплексных мерах по реформированию системы ветеринарии. 

Глава государства поставил ряд задач по цифровизации аграрного сектора, совершенствованию механизма субсидирования, а также усилению мер господдержки сельхозтоваропроизводителей.

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#президент #Касым-Жомарт Токаев #Минсельхоз РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:30
112
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