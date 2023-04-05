Казахстан подал в суд на крупнейшие нефтяные компании

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Казахстан подал в суд на несколько крупнейших нефтяных компаний, якобы нарушивших условия тендера и не выполнивших работы в полном объёме, передаёт BaigeNews.kz со сылкой на Bloomberg.

"Партнёров по проектам Shell Plc, Exxon Mobil Corp., Eni SpA и TotalEnergies SE также обвиняют в несанкционированных расходах в размере 13 миллиардов долларов по Кашагану и 3,5 миллиарда долларов по Карачаганаку, говорят источники. Партнёрам по Кашагану также грозит штраф в размере 5,1 миллиарда долларов за якобы нарушение экологических норм", - сказано в публикации.

Помимо получения большего дохода от продажи нефти через арбитраж, правительство Казахстана намерено изменить систему тендеров, используемых нефтяными предприятиями, чтобы сделать этот процесс более эффективным для национальной экономики, в том числе за счёт увеличения доходов местных компаний.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан подал иск к оператору нефтяного месторождения Кашаган на сумму около 2,3 триллиона тенге. Поводом для обращения в суд стал факт хранения серы сверх предусмотренных объёмов.