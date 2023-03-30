Казахстан подал в суд на оператора Кашагана

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Казахстан подал иск к оператору нефтяного месторождения Кашаган на сумму около 2,3 триллиона тенге (5,1 миллиарда долларов), сообщил Bloomberg. В Министерстве экологии РК подтвердили информацию о том, что намереваются привлечь к ответственности North Caspian Operating Company за экологические нарушения, передаёт BaigeNews.kz.

Поводом для обращения в суд стал факт хранения серы сверх предусмотренных объёмов.

В Минэкологии уточнили, что сумму штрафа должен определить суд. Время проведения заседания ещё не известно.