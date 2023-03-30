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ncoc.kz Сегодня, 16:00
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Сегодня, 16:00
151
Фото: ncoc.kz

Казахстан подал в суд на оператора Кашагана

Казахстан подал иск к оператору нефтяного месторождения Кашаган на сумму около 2,3 триллиона тенге (5,1 миллиарда долларов), сообщил Bloomberg. В Министерстве экологии РК подтвердили информацию о том, что намереваются привлечь к ответственности North Caspian Operating Company за экологические нарушения, передаёт BaigeNews.kz.

Поводом для обращения в суд стал факт хранения серы сверх предусмотренных объёмов.

В Минэкологии уточнили, что сумму штрафа должен определить суд. Время проведения заседания ещё не известно.

Ранее сотрудники департамента экологии по Атырауской области провели проверку деятельности компании North Caspian Operating Company и выявили следующие нарушения экологического законодательства:
  • осуществляется сверхнормативное размещение серы на площадках складирования УКПНГ "Болашак" в объёме более одного миллиона тонн;
  • без согласованных проектных документов и экологического разрешения эксплуатируется временная площадка хранения серной кислоты для регенераций отработанной щёлочи;
  • не в полном объеме исполняется план мероприятий по охране окружающей среды;
  • без соответствующей очистки осуществляется сброс сточных вод в пруд испаритель;
  • не выполняются отдельные требования, предусмотренные в заключении государственной экологической экспертизы;
  • без согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды осуществлено перепрофилирование шламоуловителя;
  • осуществлено сжигание неочищенного сырого газа на факелах без экологического разрешения;
  • без наличия разрешительных документов осуществлены самовольные эмиссии на испарительных емкостях объекта ЖКЗЕ.
"По вышеуказанным фактам в отношении компании возбуждено административное производство по части 1 статьи 324, части 1 статьи 325, части 1 статьи 326, части 1 статьи 328, части 3 статьи 331, части 2 статьи 332 КоАП РК. На основании поступившего ходатайства компании, возбужденные материалы находятся на рассмотрении в административном суде Атырау. Результаты судебного разбирательства будут опубликованы дополнительно", - сообщили в департаменте экологии.
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Сегодня, 16:00
151
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