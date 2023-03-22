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Казахстан побил рекорд по приготовлению Наурыз коже
В дни празднования Наурыза в Астане установили рекорд по изготовлению главного блюда праздника – Наурыз коже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Сертификат, свидетельствующий об установлении рекорда Казахстана, выдали акимату Астаны и акимату района "Байконыр". Всего было изготовлено 2 100 литров Наурыз коже. Рекорд зафиксирован 22 марта 2023 года.
Чтобы сварить вкусный и полезный суп, ставший национальным достоянием, кулинарам потребовались ровно сутки, сотни килограммов пшеницы, риса и мяса. Готовым продуктом прохожих угощали в парке Ататюрка.
"Более двух тонн наурыз коже — абсолютный рекорд. Ранее лучший показатель по приготовлению коже принадлежал туркестанцам. Два года назад они сварили 2 тысячи литров наурыз коже. Сегодня этот рекорд официально обновлен", — сказал официальный представитель региональной Казахстанской книги рекордов Гиннеса Куандык Кудайбергенов.
Кулинар Гульнара Жумабекова отметила, что наурыз коже готовили в 10 казанах объемом от 60 до 150 литров. Затем их разлили в 20 бидонах, в которых поместилось по 95 литров блюда.
Напомним, в праздничные дни в парках и на площадях столицы развернулись народные гуляния в честь Наурыза. На открытых площадках развернули выставочные юрты, посвященные великим деятелям истории. Здесь же организовали концерты с участием звёзд казахстанской эстрады, артистов города и творческих коллективов.
Гостям праздника раздавали баурсаки, горячие блюда и главное угощение — наурыз коже.
Напомним, в дни празднования Наурыза в столице появилась инновационная юрта Neo Nomad, в которой собраны предметы искусства, дизайна, анимации, созданной с помощью искусственного интеллекта.
Фото: gov.kz
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