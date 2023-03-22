Инновационная юрта появилась в Астане в честь Наурыза

Фото: gov.kz

В честь празднования Наурыза в столице на территории международного выставочного центра ЭКСПО около сферы Nur Alem прошёл фестиваль кочевой цивилизации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

На площадке фестиваля раскинулся своего рода этноаул, куда съехались ремесленники со всей страны, чтобы продемонстрировать свое мастерство и поделиться знаниями.

Здесь можно полюбоваться изделиями ручной работы, принять участие в уникальных мастер-классах по вышивке национальных орнаментов и одежды, ковроткачеству, стариннному текстильному искусству войлоковаляния и даже изготовлению доспехов.

Главной достопримечательностью фестиваля стала инновационная юрта Neo Nomad, в которой собраны предметы искусства, дизайна, анимации, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, на территории ЭКСПО работает восточная ярмарка. Гости могут найти здесь дизайнерские наряды в этническом стиле, причудливые и искусно выполненные ювелирные украшения, красивые изделия из керамики, металла, кожи и шелка, а также национальные сувениры. Каждый может приобрести товар по своему вкусу на "Наурыз базары".

Соседствует с ним и сельскохозяйственная ярмарка, где товаропроизводители реализуют свою продукцию по ценам ниже рыночных.

Ранее сообщалось о том, куда можно сходить на Наурыз в Астане, Алматы и Шымкенте.

Фото: gov.kz