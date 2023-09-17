Казахстан победил Болгарию в плей-офф "Кубка Дэвиса"
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Сборная Казахстана с общим счетом 3:1 обыграла на выезде сборную Болгарии в плей-офф мировой группы "Кубка Дэвиса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (29 АТР) обыграл Димитара Кузманова (179 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час и 40 минут.
До этого сегодня в парном противостоянии Александр Бублик и Александр Недовесов уступили Александру Донскому и Александру Лазарову - 3:6, 3:6.
Вчера казахстанская сборная одержала две победы в одиночке: первое очко принес Тимофей Скатов, а следом Александр Бублик.
Таким образом, сборная Казахстана получила путевку в квалификацию командного чемпионата мира. 20 сентября пройдет жеребьевка и мы узнаем соперника по последней стадии отбора, который пройдет в феврале 2024 года.
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