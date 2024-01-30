Казахстан планирует подписать соглашение по распределению воды с Китаем и Узбекистаном

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана ведет работу по подписанию соглашения по распределению воды с Узбекистаном и Китаем, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов.

В стране семь из восьми водохозяйственных бассейнов страны являются трансграничными.

"Концепцией развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы предусмотрено подписание правительством Казахстана соглашений с Узбекистаном и Китаем о совместном управлении, использовании и распределении воды в трансграничных водных объектах. Это поспособствует развитию межгосударственных водных отношений. Кроме того, министерством разрабатывается проект соглашения о водно-энергетическом сотрудничестве стран Центральной Азии", - сообщил министр Нуржан Нуржигитов.

Он отметил, что проект закона "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков" рассмотрен в Мажилисе и внесен на рассмотрение Сената. Конвенция является международным правовым механизмом, который способствует равному и устойчивому управлению трансграничными реками, озерами и связанными с ними подземными водами во всем мире.

Ранее Нуржан Нуржигитов представил Концепцию развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы.