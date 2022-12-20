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пресс-служба МИД РК Вчера, 17:38
208
Вчера, 17:38
208
Фото: пресс-служба МИД РК

Казахстан передал гуманитарную помощь Афганистану

Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Афганистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол Казахстана в Афганистане Алимхан Есенгельдиев посетил уезд Бармаль провинции Пактика совместно с представителями Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Дипломат передал старейшинам и представителям четырёх населённых пунктов - Вара, Субха-Хел, Девари и Рагзаи - часть гуманитарной помощи (одежду, кровати, матрацы, одеяла, мини печки).

Пострадавшие от землетрясения жители выразили признательность президенту Казахстана, правительству и казахстанскому народу за обращение к народу Афганистана, находящемуся в тяжёлом положении, и оказание значительной помощи.

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#МИД #Афганистан #гуманитарная помощь
BaigeNews.kz
Вчера, 17:38
208
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