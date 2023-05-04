Казахстан обсуждает введение безвизового режима с 26 странами

Фото: aviata.kz

Казахстанская сторона работает над договорённостью о взаимном безвизовом режиме с Австрией, Саудовской Аравией, Сан-Марино, Бахрейном и ещё 22 странами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта РК.

Рассматриваются также вопросы расширения перечня стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан и отмена требования о приглашении.

Кроме этого, обсуждается вопрос упрощённой выдачи виз для резидентов ОАЭ.

"Казахстан интересен иностранным путешественникам и министерство работает над тем, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал нашей страны. В том числе за счёт увеличения потока въездных туристов. Причём, министерством уже реализуются механизмы, позволяющие улучшить миграционный контроль. Например, информационная система eQonaq", — сообщила официальный представитель министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева.

Ранее в МИД Казахстана сообщали, что работают над упрощением получения шенгенской визы для граждан нашей страны.