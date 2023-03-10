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  • Получение шенгенской визы пытаются облегчить для казахстанцев - МИД
pixabay.com Сегодня, 15:58
262
Сегодня, 15:58
262
Фото: pixabay.com

Получение шенгенской визы пытаются облегчить для казахстанцев - МИД

В МИД Казахстана сообщили о том, что планируют облегчить визовый режим для граждан нашей страны, передаёт BaigeNews.kz.

“Одним из ключевых показателей работы МИД является расширение безвизового пространства для граждан Казахстана. Мы рассчитываем на скорейшее начало переговоров об облегчении визового режима для наших граждан, как это предусматривает Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между РК и ЕС", - сообщил на брифинге в СЦК замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Он отметил, что ЕС является крупнейшим торговым и инвестиционным партнёром Казахстана, с общим объёмом прямых инвестиций более 160 миллиардов долларов.

За девять месяцев 2022 года приток европейских инвестиций вырос на 10 процентов и превысил восемь миллиардов долларов.

"На долю ЕС приходится порядка 30 процентов внешней торговли Казахстана. За 2022 год объём товарооборота превысил показатель 2021 года на 27,6 процента, достигнув 40 миллиардов долларов. Это рекордные цифры с момента выхода Великобритании из состава ЕС. Динамичный рост продолжается и в текущем году", - резюмировал Роман Василенко.

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#МИД РК #путешествие #виза #Европа #туризм
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 15:58
262
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