Получение шенгенской визы пытаются облегчить для казахстанцев - МИД

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В МИД Казахстана сообщили о том, что планируют облегчить визовый режим для граждан нашей страны, передаёт BaigeNews.kz.

“Одним из ключевых показателей работы МИД является расширение безвизового пространства для граждан Казахстана. Мы рассчитываем на скорейшее начало переговоров об облегчении визового режима для наших граждан, как это предусматривает Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между РК и ЕС", - сообщил на брифинге в СЦК замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Он отметил, что ЕС является крупнейшим торговым и инвестиционным партнёром Казахстана, с общим объёмом прямых инвестиций более 160 миллиардов долларов.

За девять месяцев 2022 года приток европейских инвестиций вырос на 10 процентов и превысил восемь миллиардов долларов.