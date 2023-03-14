Казахстан нарастил товарооборот со странами ЕАЭС

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе составил 2 130,4 миллиона долларов что в номинальном выражении больше на 19,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Экспорт товаров составил 932,7 миллиона долларов (больше на 52,9 процента), импорт – 1 197,7 миллиона долларов (больше на 1,7 процента).

В общем объёме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 92,4 процента, далее Кыргызстан – 4,2 процента, Беларусь – 3,3 процента и Армения – 0,1 процента.

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам – увеличение в 9,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение - по рудам и концентратам железным, включая обожжённый пирит (меньше на 81,3 процента).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по трубам и прочим трубкам (например, сварные, клёпаные) из чёрных металлов – рост в три раза. Снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 99,9 процента).