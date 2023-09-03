Казахстан нарастил экспорт продукции АПК

По итогам шести месяцев 2023 года экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства РК.

Рост составил с 2,6 млрд до 2,7 млрд долларов.

Экспорт продукции растениеводства в первом полугодии составил $1,56 млрд, что на 4,7% превысило показатели 6 месяцев предыдущего года ($1,49 млрд). Экспорт продукции животноводства составил $80 млн, что на 18% превысило показатели 6 месяцев предыдущего года ($67,8 млн).

Экспорт переработанной продукции АПК в первом полугодии составил $1,1 млрд, что на 5% больше показателя 6 месяцев 2022 года ($1 млрд). За указанный период доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК составила 40,1%.

В топ-5 продукции АПК, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень.