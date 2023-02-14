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aa.com.t Сегодня, 13:29
201
Сегодня, 13:29
201
Фото: aa.com.t

Казахстан направил дополнительную гуманитарную помощь Турции

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По поручению главы государства в зону стихийного бедствия будут направлены палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.

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#землетрясение #Турция #гуманитарная помощь
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:29
201
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