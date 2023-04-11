Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака

Фото: PSA.kz

Казахстан подал иски на операторов Кашагана и Карачаганака в интересах народа. Эти данные озвучил в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопрос журналистов, передаёт BaigeNews.kz.

"Да, действительно, уполномоченным органом правительства, компанией PSA, были поданы иски на Карагачаганак и Кашаган в международный арбитраж. К сожалению, я ограничен в комментариях. Единственное, что могу сказать: данные иски поданы в интересах народа Казахстана. И с целью избежания тех или иных комментариев в суде я хотел бы воздержаться. Суммы исков составляют 3,5 и 13 миллиардов долларов", - сказал глава Минэнерго.

Напомним, ранее Казахстан подал иск к оператору нефтяного месторождения Кашаган на сумму около 2,3 триллиона тенге (5,1 миллиарда долларов). В министерстве экологии РК подтвердили информацию о том, что намереваются привлечь к ответственности North Caspian Operating Company за экологические нарушения.

Поводом для обращения в суд стал факт хранения серы сверх предусмотренных объёмов.