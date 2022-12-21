Казахстан может начать поставлять нефть в Германию уже в январе 2023 года

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ФРГ и Казахстан провели переговоры о поставках нефти на немецкие НПЗ через "Дружбу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазМунайГаз".

20 декабря состоялись встречи председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева с парламентским статс-секретарём министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером (в режиме видеоконференцсвязи), а также в Астане с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Гёрке.

Стороны обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в город Шведт. По словам Кристиана Гёрке, данный НПЗ является сердцем экономики федеральной земли Бранденбург на востоке Германии. Депутат Бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из РК по нефтепроводу "Дружба".

Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов.

"Ресурсы нефтедобывающих организаций КМГ направляются на загрузку отечественных НПЗ для исполнения обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок Казахстана. Экспортные объёмы нефти КМГ поставляются в адрес единого системного трейдера — KMG Trading, который приоритетно закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а остаток экспортных объёмов реализуется в рамках долгосрочных договоров. Вместе с тем, согласно поручению президента РК, "КазМунайГаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года", — отметил Мирзагалиев.

Отметим, что Германия подала заявку на прокачку нефти в 2023 году по системе "Транснефти". Однако, как уточняет издание "Коммерсант", импортировать по нефтепроводу "Дружба" собирается не российскую, а казахскую нефть. Таким образом Берлин сможет заместить не более семи миллионов тонн нефти, что почти втрое ниже традиционных закупок из России. Пока, впрочем, Германия и Казахстан не договорились о поставках, поскольку у казахстанских компаний почти нет свободных объёмов.