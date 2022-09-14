Фото: пресс-службы МИД РК

Сегодня Казахстан и Ватикан подписали Соглашение об углублении сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МИД РК.

"В рамках государственного (апостольского) визита Папы Римского Франциска в Республику Казахстан заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и Секретарем Ватикана по отношениям с государствами Архиепископом Полом Ричардом Галлахером было подписано Дополнительное Соглашение к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от

24 сентября 1998 года, направленное на дальнейшее углубление сотрудничества между странами", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Сторонами была особо подчеркнута важность продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога, что является одной из ключевых задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в VII заседании которого принимает участие ватиканская делегация во главе с Папой Римским Франциском.

Напомним, 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий – первое крупное международное мероприятие, которое Казахстан проводит с момента начала пандемии. В этот раз основную тему съезда определили как "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".