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пресс-службы МИД РК Сегодня, 09:53
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Фото: пресс-службы МИД РК

Казахстан и Ватикан подписали Соглашение об углублении сотрудничества

Сегодня Казахстан и Ватикан подписали Соглашение об углублении сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МИД РК.

"В рамках государственного (апостольского) визита Папы Римского Франциска в Республику Казахстан заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и Секретарем Ватикана по отношениям с государствами Архиепископом Полом Ричардом Галлахером было подписано Дополнительное Соглашение к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от
24 сентября 1998 года, направленное на дальнейшее углубление сотрудничества между странами", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Сторонами была особо подчеркнута важность продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога, что является одной из ключевых задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в VII заседании которого принимает участие ватиканская делегация во главе с Папой Римским Франциском.

Напомним, 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий – первое крупное международное мероприятие, которое Казахстан проводит с момента начала пандемии. В этот раз основную тему съезда определили как "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".

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#МИД #международные отношения
Сегодня, 09:53
259
Журналист

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