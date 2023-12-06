Казахстан и Сингапур будут создавать условия для взаимных инвестиций

Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Сингапура о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает BaigeNews.kz.

Соглашение подписано 21 ноября 2018 года.

"Его цель – создание благоприятных условий для экономического сотрудничества, а также стимулирование предпринимательских инициатив и увеличение благосостояния обоих государств", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения каждая сторона поощряет и создаёт благоприятные условия для инвесторов другой стороны для осуществления инвестиций на своей территории в соответствии со своим национальным законодательством и общей экономической политикой. А также предоставляет инвестициям инвесторов другого государства справедливый и равноправный режим, полную защиту и безопасность в соответствии с обычным международным правом.