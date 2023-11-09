Казахстан и Россия тесно связаны единой энергосистемой – эксперт

Параллельный режим работы позволяет импортировать электроэнергию из России в Казахстан, считает депутат мажилиса парламента Дюсенбай Турганов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Я думаю, это исторически так сложилось, что мы тесно связаны единой энергосистемой. И в данное время наши энергосистемы работают в параллельном режиме. Более того, учитывая большой износ оборудования наших электростанций, мы уже на сегодня испытываем дефицит электроэнергии и мощности. И параллельный режим работы наших энергосистем позволяет импортировать электроэнергию из Российской Федерации к нам", - сказал он.

По словам депутата, если в прошлом году Казахстан импортировал из России 942 миллиона кВатт часов, то в этом году только за 8 месяцев этот показатель достиг уже почти 2,5 миллиардов кВатт часов электроэнергии. И до конца года он может возрасти до трех миллиардов, предположил наш собеседник. Таким образом, импорт электроэнергии из соседней страны увеличится почти в три раза.

"Во-вторых, оборудование практически всех наших электростанций, которые строились, понятное дело, в советское время, оно российского производства. Поэтому то, что сегодня говорил вице-премьер об участии российских компаний в строительстве ТЭЦ, я думаю, это возможно", - добавил он.

Напомним, сегодня в Астану с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин. Вместе с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым они в режиме видеоконференции выступили перед участниками XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран, а также провели переговоры в узком составе.

Вице-премьер Серик Жумангарин сообщил о том, что российская сторона примет участие в реализации проектов трёх ТЭЦ в Казахстане.