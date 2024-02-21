Казахстан и Кыргызстан будут сотрудничать в области авиационного поиска и спасания

В мажилисе принят закон о ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания и направлен в сенат, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр транспорта РК Марат Карабаев, выступая перед мажилисменами, отметил, что Соглашения между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания подписано в целях исполнения Конвенции о международной гражданской авиации.

Целью соглашения является поиск пассажиров и экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации.

В частности, основные задачи соглашения заключаются в следующем.

Во-первых, укрепление сотрудничества между поисково-спасательными службами двух государств.

Во вторых, взаимное сообщение об авиационных происшествиях. Принятие мер по поиску потерпевших крушение воздушных судов, пассажиров и экипажей.

В третьих, проведение совместных учений поисково-спасательных служб обеих сторон, а также обмен информацией и опытом.

"На сегодняшний день на 27 аэродромах и посадочных площадках для авиационных происшествий на базе Казаэронавигации организовано вертолетное дежурство (во всей зоне ответственности Казахстана), где 24 часа работают сотрудники со знаниями по международным стандартам и средства связи", - проинформировал Карабаев.

Кроме того, создан поисково-спасательный координационный центр. Данный центр работает совместно с парашютно-десантными группами министерства обороны РК и поисково-спасательными командами министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В случае ратификации этого соглашения не будет никаких юридических или социальных последствий, отметил министр.