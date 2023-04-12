Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим

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На сайте НПА появилось соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований, передает BaigeNews.kz. Соглашение ждёт подписания.

К слову, в мае ожидается визит министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Китай.

В соответствии с соглашением, казахстанцы могут находиться без визы в Китае, а его граждане – в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.