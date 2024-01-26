Казахстан и Франция договорились о сотрудничестве в сфере туризма
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минтуризма и спорта РК подписало договор о сотрудничестве с гостиничной группой "Accor" и ТОО "ALAZAR GROUP", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.
"Реализация проектов по созданию мест размещений туристов ведущей мировой гостиничной группой Accor, которая имеет большой опыт в экосистеме международной индустрии гостеприимства, несомненно, внесет значительный вклад в развитие сферы туризма Казахстана. Мы высоко ценим обмен опытом с такой международной компанией, и надеемся, что данное сотрудничество даст плодотворный результат", - отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
В министерстве напомнили, что Главой Государства была отмечена необходимость принятия комплекса мер по повышению инвестиционного потенциала и созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в отрасли. Показатель инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года составил почти 800 миллиардов тенге, что в 1,5 раза больше предыдущего года, а количество мест размещений впервые превысило четыре тысячи единиц.
Отмечается, что Accor – ведущая мировая гостиничная группа, объединяющая 5,5 тысячи отелей, 10 тысяч ресторанов и баров, а также велнес-центры и коворкинги в более чем 110 странах. Группа обладает одной из самых разнообразных и полностью интегрированных экосистем в индустрии гостеприимства.
Самое читаемое
- Самолёт с пленными на борту рухнул под Белгородом
- Птицы кричали, шимпанзе обнимались: в зоопарке показали, как вели себя животные во время землетрясения в Алматы
- Волк загрыз пенсионерку и покусал несколько сельчан
- Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС
- Токаев министру Шарипханову: "Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать"