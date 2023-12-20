Казахстан и Эстония договорились о реадмиссии лиц
Сегодня, 13:26
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Сегодня, 13:26Сегодня, 13:26
99Фото: gov.kz
Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Эстонии о реадмиссии лиц, подписанное 15 декабря 2022 года в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Документ создаёт правовую основу для сотрудничества между компетентными органами двух стран в вопросах реадмиссии.
Отмечается, что соглашение позволит ускорить процедуры идентификации и организации возвращения граждан Казахстана и Эстонии, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые не выполняют или перестали выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территориях государств сторон.
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