Казахстан и Эстония договорились о реадмиссии лиц

Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Эстонии о реадмиссии лиц, подписанное 15 декабря 2022 года в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Документ создаёт правовую основу для сотрудничества между компетентными органами двух стран в вопросах реадмиссии.

Отмечается, что соглашение позволит ускорить процедуры идентификации и организации возвращения граждан Казахстана и Эстонии, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые не выполняют или перестали выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территориях государств сторон.