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Казахстан готов поставлять на рынок Пакистана 80 видов товаров
Казахстан готов импортировать в Пакистан до 80 видов товаров на сумму свыше 411 миллионов долларов. Об этом сообщил вице-премьер – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на заседании 11 Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Пакистаном, передаёт BaigeNews.kz.
Встреча состоялась в Исламабаде 22 декабря.
"Благодаря налаженным дружеским и экономическим связям сегодня у казахстанско-пакистанского сотрудничества большой потенциал развития. Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного и перспективного торгового партнёра в Южной Азии. Наши предприниматели заинтересованы в экспорте казахстанской продукции на рынок Пакистана, в частности, зерновых и бобовых культур, растительного масла, макаронных, мучных и кондитерских изделий. Казахстан со своей стороны – в импорте плодоовощной продукции. В будущем наша страна готова поставлять на пакистанский рынок порядка 80 видов обработанных товаров различных отраслей на сумму свыше 411 миллиона долларов", — подчеркнул Серик Жумангарин.
Вице-премьер Казахстана обозначил перспективные сферы сотрудничества двух стран. Это недропользование, агропромышленный комплекс, лёгкая промышленность.
Также казахстанская сторона выразила заинтересованность в диверсификации транспортно-экспортных маршрутов поставок на рынки Южной Азии, чтобы обеспечить казахстанским экспортёрам кратчайшие выходы на южные морские порты.
По итогам работы межправительственной комиссии стороны подписали девять документов:
- Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями РК и ИРП;
- Меморандум о взаимопонимании между Банком Пенджаба и АО "Банк ЦентрКредит";
- Меморандум о взаимопонимании между АО НК "KAZAKH INVEST", АО "ЦРТП "QazTrade", Управлением по развитию торговли Пакистана (TDAP) и Советом по инвестициям Пакистана;
- шесть меморандумов о поставках картофеля в Казахстан в период с марта по июнь 2023 года совокупным объёмом в 120 тысяч тонн.
Также казахстанская сторона встретилась с представителями пакистанской логистической компании NLC (National Logistic Cell). Стороны обсудили вопросы автомобильного транзита через Афганистан. Компания заверила, что готова страховать транспортировку и обеспечить доставку грузов из Пакистана в Казахстан и обратно по кратчайшему маршруту.
Параллельно с заседанием межправкомиссии прошли встречи B2B казахстанского и пакистанского бизнеса, Совместный деловой совет.
По итогам встреч казахстанская транспортно-логистическая компания ТОО "Dala Trans" и пакистанская "Haroon Brothers and Co" подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в привлечении грузопотока для товаров из Пакистана в Казахстан, а также для транзита через территорию государств следования по территории Пакистана ж/д транспортом и другими наиболее выгодными мультимодальными маршрутами.
За 2021 год объём двусторонней торговли между Казахстаном и Пакистаном увеличился в 2,1 раза и составил 95,1 миллиона долларов.
По итогам 10 месяцев этого года товарооборот снизился на 8,2 процента и составил 61,4 миллиона долларов.
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