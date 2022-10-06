Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран

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Перспективы укрепления двустороннего сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на полях второго Каспийского экономического форума в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие конструктивных добрососедских отношений с Ираном является одним из приоритетов внешней политики Казахстана.

В частности, перспективным направлением, по его словам, является расширение торгово-экономического сотрудничества. Так, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 85,1 процента, составив 441 миллион долларов. В настоящее время экспорт из Казахстана в Иран осуществляется по 154 товарным позициям, при этом правительство уже готовит предложение по расширению данной номенклатуры.

Премьер-министр добавил, что Казахстан придает большое значение развитию партнёрства в сфере сельского хозяйства и увеличению взаимных поставок продовольствия.

"У наших стран есть потенциал по увеличению товарооборота продукции АПК до одного миллиарда долларов. Для реализации данной задачи нами прорабатываются транспортные коридоры и взаимные поставки сельхозтоваров", — отметил Алихан Смаилов.

Ещё одним ключевым направлением взаимодействия двух стран, по его словам, является транспортно-логистическая сфера. В этой части премьер-министр предложил сконцентрировать усилия на устранении инфраструктурных ограничений, увеличении локомотивной тяги и возможностей перегруза товаров на границах в целом.

"Для расширения транзитных возможностей призываем предметно проработать вопрос совместных инвестиций в строительство новых терминалов в казахстанских и иранских портах. В совокупности с унификацией железнодорожных тарифов это позволит увеличить транзит грузов из Средней Азии в направлении Ирана", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Мохаммад Мохбер выразил заинтересованность в наращивании взаимной торговли до трёх миллиардов долларов, а также готовность укреплять взаимодействие в транспортно-логистической и финансово-банковской сферах, сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли и энергетике.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.