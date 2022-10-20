Казахстан готов к женщине-президенту - кандидат Салтанат Турсынбекова

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Казахстан готов к тому, что президентом может стать женщина, считает кандидат от РОО "Қазақ аналары - дәстүрге жол" Салтанат Турсынбекова, передаёт BaigeNews.kz.

"Думаю, что шаг, который сегодня сделан, ещё раз подтверждает, что Казахстан готов к тому, что женщина может быть президентом. (...) Я это воспринимаю как реализацию всех демократических прав. Мне самой на первых порах казалось, что это не реализуется. Сегодня я верю, что у нас в стране это возможно. Женщина имеет право, и женщина будет реализовывать все свои права. (...) Я уверена в своих действиях", - сказала Салтанат Турсынбекова на пресс-конференции в ЦИК после того, как её зарегистрировали в качестве кандидата.

Она высказалась о своей сопернице Каракат Абден.

"Я думаю, Каракат Абден достойный кандидат. С большим уважением отношусь к её выбору. Она как мать четверых детей, как политик проявила себя за все эти годы. Думаю, это достойный соперник", - сказала Салтанат Турсынбекова.

Подписи казахстанцев собирать, по её словам, было нелегко.

"Сложно. Во-первых, у нас немало кандидатов. Каждый выезжает в регионы. Это не так, что ты выезжаешь, и за тебя весь регион отдаёт голоса. Где-то тебя знают, где-то твои представители должны рассказать, кто ты, какую программу несёшь. Мой электорат - это правозащитники, женщины, семьи, молодёжь. (...) В моей программе все меры, которые есть в чаяниях народа. О том, что каждый человек не должен оставаться вне политики. Вопросы наиболее острые, социальные - кредитов, жилищных проблем. Наверное, поэтому население поверило", - считает Салтанат Турсынбекова.

Она добавила, что в первую очередь придерживается принципа справедливости.

"В сфере социальной защиты населения и в сфере семьи, и в правоохранительной, и судебной деятельности в первую очередь должна быть справедливость", - сказала Салатнат Турсынбекова.

20 октября ЦИК зарегистрировала её в качестве кандидата в президенты.