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  • ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты
BaigeNews.kz Сегодня, 15:37
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Фото: BaigeNews.kz

ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты

ЦИК зарегистрировала кандидата в президенты от РОО "Қазақ аналары - дәстүрге жол" Салтанат Турсынбекову, передаёт BaigeNews.kz.

"11 октября в ЦИК от РОО "Қазақ аналары - дәстүрге жол" представлены документы о выдвижении кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой. (...) На основании заключения лингвистической комиссии от 12 октября Салтанат Турсынбекова свободно владеет госязыком.  (...) 12 октября ЦИК приняла постановление об установлении соответствия кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой", - сказал, выступая с докладом, член Центризбиркома Асылбек Смагулов.

Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты РК собраны подписи 119 316 граждан в 18 регионах страны. Проверены все из них, достоверными признаны 118 434.

"Все документы, необходимые для регистрации Салтанат Турсынбековой, представлены в ЦИК и полностью соответствуют предъявленным к ним требованиям. На основании вышеизложенного подготовлен протокол о предоставлении документов для регистрации кандидата. Члены ЦИК визируют протокол, также подготовлен проект постановления ЦИК о регистрации Салатанат Турсынбековой кандидатом в президенты РК на внеочередных выборах, назначенных на 20 ноября 2022 года", - сказал Асылбек Смагулов.

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#выборы президента #выборы
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 15:37
82
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