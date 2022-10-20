ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты

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ЦИК зарегистрировала кандидата в президенты от РОО "Қазақ аналары - дәстүрге жол" Салтанат Турсынбекову, передаёт BaigeNews.kz.

"11 октября в ЦИК от РОО "Қазақ аналары - дәстүрге жол" представлены документы о выдвижении кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой. (...) На основании заключения лингвистической комиссии от 12 октября Салтанат Турсынбекова свободно владеет госязыком. (...) 12 октября ЦИК приняла постановление об установлении соответствия кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой", - сказал, выступая с докладом, член Центризбиркома Асылбек Смагулов.

Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты РК собраны подписи 119 316 граждан в 18 регионах страны. Проверены все из них, достоверными признаны 118 434.

"Все документы, необходимые для регистрации Салтанат Турсынбековой, представлены в ЦИК и полностью соответствуют предъявленным к ним требованиям. На основании вышеизложенного подготовлен протокол о предоставлении документов для регистрации кандидата. Члены ЦИК визируют протокол, также подготовлен проект постановления ЦИК о регистрации Салатанат Турсынбековой кандидатом в президенты РК на внеочередных выборах, назначенных на 20 ноября 2022 года", - сказал Асылбек Смагулов.