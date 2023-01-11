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Казахстан добивается беспошлинной торговли пшеницей с Ираном и Египтом Вчера, 18:07
467
Вчера, 18:07
467

Казахстан добивается беспошлинной торговли пшеницей с Ираном и Египтом

Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова рассказала о работе по диверсификации рынков сбыта казахстанской продукции, передаёт BaigeNews.kz.

"В активной фазе находятся переговоры по созданию зон свободной торговли с Ираном и Египтом. Мы добиваемся беспошлинного доступа на эти рынки по пшенице, муке, ячменю. Также эти рынки - крупные потребители металлургической продукции, мяса, продуктов питания. Казахстан заинтересован покупать в этих странах овощи и фрукты в межсезонье. Это будет обеспечивать стабильность цен и наличие недорогих товаров, когда своего производства недостаточно. Успешное завершение переговоров мы рассчитываем провести уже в этом году. Это позволит нарастить экспорт Казахстана на сумму более 600 миллионов долларов", - сказала Жанель Кушукова.

Также в 2023 году Минторговли продолжит работу по защите и продвижению национальных интересов в рамках участия в ЕАЭС и переговоры с третьими странами.

"Усилия будут направлены на создание условий по продвижению казахстанской продукции на рынки стран-партнёров, устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений, укрепление транспортно-логистического сотрудничества и создание единых рынков услуг в ряде секторов. Также в планах начать переговоры с ОАЭ и Турцией по зоне свободной торговли услугами и инвестициям", - добавила она.

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#экономика #торговля #пшеница #Иран
Жадра Жулмухаметова Журналист
Вчера, 18:07
467
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