"Казахстан будет усиливаться в региональном формате" - эксперт из Грузии

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Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Грузии, чрезвычайный и полномочный посол, профессор Дэвид Апциаури высказался о роли и позиции Казахстана в мировом сообществе в ходе Международного экономического Форума в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, проходящий Форум - это важное событие не только для Казахстана, но и для всего международного сообщества. Так как сегодня все страны находятся в условиях сильного глобального кризиса, который затронул все аспекты общественно-политической жизни, международных отношений, безопасности и гуманитарных отношений.

"Этот форум проходит в очень нужное время, когда есть необходимость осмыслить всё, что происходит, соизмерить сегодняшие ситуации, обменяться мнениями, и главное наметить программу о сотрудничестве на ближайшие годы на всех уровнях, на двустороннем уровне, региональном масштабе, на уровне глобальных отношений для того, чтобы минимизировать все риски, которые нам дал поликризис. Мы находимся в условиях практически двух глобальных кризисов. Это известный кризис в Украине и период пандемии. Хотел бы отметить, что несмотря на то, что мы практически идём к завершению активной фазы вируса, но тем не менее, победа ещё не завершена полностью. Можно сказать, что кризис пока продолжается. Поэтому это очень интересная и важная инициатива казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева и правительства Казахстана", - заявил Дэвид Апциаури.

Посол в ходе мероприятия выступил на одном из панельных заседаний, которое было посвящено роли и месту государств средней силы в изменяющемся мире. Он поделился своим мнением о геостратегической позиции Казахстана.