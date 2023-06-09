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  • "Казахстан будет усиливаться в региональном формате" - эксперт из Грузии
BaigeNews.kz/ Данира Искакова Вчера, 22:50
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Вчера, 22:50
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Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

"Казахстан будет усиливаться в региональном формате" - эксперт из Грузии

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Грузии, чрезвычайный и полномочный посол, профессор Дэвид Апциаури высказался о роли и позиции Казахстана в мировом сообществе в ходе Международного экономического Форума в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, проходящий Форум - это важное событие не только для Казахстана, но и для всего международного сообщества. Так как сегодня все страны находятся в условиях сильного глобального кризиса, который затронул все аспекты общественно-политической жизни, международных отношений, безопасности и гуманитарных отношений.

"Этот форум проходит в очень нужное время, когда есть необходимость осмыслить всё, что происходит, соизмерить сегодняшие ситуации, обменяться мнениями, и главное наметить программу о сотрудничестве на ближайшие годы на всех уровнях, на двустороннем уровне, региональном масштабе, на уровне глобальных отношений для того, чтобы минимизировать все риски, которые нам дал поликризис. Мы находимся в условиях практически двух глобальных кризисов. Это известный кризис в Украине и период пандемии. Хотел бы отметить, что несмотря на то, что мы практически идём к завершению активной фазы вируса, но тем не менее, победа ещё не завершена полностью. Можно сказать, что кризис пока продолжается. Поэтому это очень интересная и важная инициатива казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева и правительства Казахстана", - заявил Дэвид Апциаури. 

Посол в ходе мероприятия выступил на одном из панельных заседаний, которое было посвящено роли и месту государств средней силы в изменяющемся мире. Он поделился своим мнением о геостратегической позиции Казахстана.

"Казахстан осуществляет многовекторную политику, которая основана на двух элементах сегодня. Первое - это защита своих национальных интересов, ценностей, второе - это активное участие с международным сообществом и брать всё лучшее в мире экономики, культуры. Эта позиция позволяет Казахстану проводить сбалансированную политику на всех уровнях. Эта политика, я думаю, свои результаты приносит. Достаточно сказать, что Казахстан - одно из немногих государств сегодня, которое поддерживает очень тесные торгово-экономические отношения со всеми соседями и не только. Эта модель конструктивного участия в лице Казахстана очень интересно развивается. Думаю, что роль Казахстана будет ещё больше усиливаться прежде всего в региональном формате, в формате сотрудничества в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа", - сказал эксперт.

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Журналист
Вчера, 22:50
218
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