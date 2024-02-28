Казахстан будет экономить питьевую воду по опыту Германии, Израиля и Испании

Каким образом в Казахстане намерены осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления рассказали в министерстве водных ресурсов и ирригации. В ведомстве подчеркнули, что ориентируются на передовые в этом отношении страны, передает BaigeNews.kz.

Так, Германия является одной из самых прогрессивных в области управления водными ресурсами. Это относится не только к охране водоемов, но и к экономии питьевой воды, и низким расходам воды в промышленности.

"Согласно водному законодательству Германии, вода является частью природы и защищается как жизненное пространство животных и растений. Главный принцип немецкого закона о воде – "запрещено то, что специально не разрешено". Ориентируясь на передовой мировой опыт, мы актуализировали Водный кодекс. В новой редакции документа, внесенного в Мажилис Парламента, приоритет отдан охране воды от истощения, загрязнения и засорения. А сам ресурс больше не рассматривается исключительно как источник экономической выгоды", - отметили в пресс-службе министерства.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев, комментируя тему возможного дефицита воды, в очередной раз отметил, что в качестве решения проблемы видит передовые технологии.

"Президент говорит о необходимости привлекать научно-технический прогресс. У нас категорически не хватает воды. Доставать ее тоже неоткуда. Значит нужно эффективно использовать уже имеющиеся способы экономии. Накопление зимой снега - это тоже, кстати, один из них. Поиск подземных источников. Опреснение, особенно в западных регионах это очень актуальная вещь. Этим тоже надо заниматься. Вообще говорят, Казахстан вошел в долгосрочный период засухи. Когда летом у нас будет категорически мало осадков", - рассказал эксперт.

Президент Ассоциации гидрогеологов Данияр Жумабеков предлагает вводить в стране не только водосберегающие технологии, но и вторичный оборот воды. Готовить к этому население нужно постепенно, но начиная с сегодняшнего дня.

"Мы используем лишь на 5-7% подземные источники воды. Я противник мнения, что в нашей стране воды не хватает. Вернее будет сказать, что у нас необходимо привести в порядок инженерные сооружения и водную инфраструктуру, которые доставляет эту воду от скважин до населения. Экономить ресурсы естественно нужно. Вода это восполняемый ресурс, но она имеет свойство истощаться", - говорит Данияр Жумабеков.

Так же эксперт привел пару примеров, которые помогут избежать достижения точки невозврата.

"Для полива нужно повсеместно вводить водосберегающие системы. Для общественных бань, которые очень много воды используют, для автомоек. То есть, это не принуждение, оно должно быть поэтапным с обязательными мерами господдержки. Также у нас нет прямого деления воды на техническую и питьевую это необходимо ввести на законодательном уровне", - предложил эксперт.

В новом Водном кодексе внимание повторному использованию воды на предприятиях уделяется не мало. Объекты малого и среднего бизнеса в своей работе по факту используют питьевую воду.

"Внедрение локальных очистных сооружений, в частности, на автомойках, позволит повторно использовать воду без постоянного подключения и потребления питьевой воды из централизованных источников водоснабжения. В связи с этим министерство намерено инициировать следующие изменения: организации, не имеющие систем повторного использования воды, обязаны предоставить план перехода к таким системам", - отметили в министерстве водных ресурсов.

Принятая в начале февраля Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года сосредоточилась на целом ряде приоритетов. Во-первых, акцент ставится на снижение потерь при транспортировке воды в сельском хозяйстве и промышленности. Во-вторых, это те самые водосберегающие технологии. Экономия поливной воды позволит ввести дополнительные площади полива и увеличить продуктивность использования водных ресурсов в 2-2,5 раза.

Работе над двумя этими документами предшествовал анализ ситуации в других странах. Например, опыт Израиля, Испании и Сингапура учитывался при разработке норм по внедрению более экономичных систем полива, а также технологий очистки и повторного использования сточных вод. При составлении пунктов по предотвращению наводнений и паводков оценивали опыт Нидерландов и США.

"В вопросе охраны и управления водными ресурсами министерство опиралось на опыт Южной Кореи, Австралии, Турции, Евросоюза и отдельных его стран. Например, Германии. Опыт соседних государств тоже был учтен. Особенно, в области подготовки кадров в водной сфере. Тщательно были изучены образовательные программы и учебные планы Кыргызстана и Узбекистана", - рассказали в пресс-службе министерства.

Напомним, на расширенном заседании правительства в начале месяца Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что созданное Министерство водных ресурсов и ирригации пока не приносит ожидаемых результатов. А в стране только 13% орошаемых земель охвачены технологиями водосбережения.