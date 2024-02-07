Аграрная сфера нуждается в масштабном реформировании - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что аграрная сфера нуждается в масштабном реформировании, направленном на повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий, рационального использования земли и других ресурсов, а также повышения эффективности льгот и субсидий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Устойчивое развитие агропромышленного комплекса напрямую зависит от доступности водных ресурсов. В прошлом году фермеры Жамбылской области в полной мере ощутили остроту проблемы нехватки поливной воды. Ожидается, что нынешний год тоже будет засушливым", - сказал президент.

Он подчеркнул, что созданное специально Министерство водных ресурсов и ирригации пока ожидаемых результатов не приносит.

"Тем временем соседние государства к решению проблемы дефицита воды подходят гораздо более активно и целеустремленно. У нас же только недавно была принята Концепция развития системы управления водными ресурсами. Обсуждение документа сильно затянулось. При этом в стране только 13% орошаемых земель охвачены технологиями водосбережения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, в зоне повышенного риска – поливные земли Туркестанской и Кызылординской областей.

"Но даже там должным образом не проводится работа по сокращению посевов влагоемких культур, переходу на засухоустойчивые сельхозкультуры и внедрению водосберегающих технологий. Для исправления ситуации требуются решительные меры", - сказал он.

Президент поручил широко внедрять водосберегающие технологии.