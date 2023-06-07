KAZ Minerals Aktogay занизила свои налоги на 8 млрд тенге - Генеральная прокуратура

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Прокуроры Алматы выявили занижение размера корпоративного подоходного налога ТОО "KAZ Minerals Aktogay" в размере более восьми миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Установлено, что ТОО в течение пяти лет неправильно выплачивало дивиденды холдинговой компании KAZ Minerals Aktogay Finance Limited.

"Согласно требованиям налогового законодательства, доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15 процентов. Однако изучение налоговой отчётности показало, что ТОО ежегодно в период с 2018 по 2022 годы выплачивало вознаграждение в отношении нерезидента с удержанием налога по ставке 10 процентов, вместо требуемых 15 процентов", - говорится в сообщении.

По требованию прокуратуры налоговым органом проведена проверка в деятельности ТОО по вопросу правильности исчисления и уплаты корпоративного подоходного налога. Указанные факты нашли подтверждение, поэтому компании доначислили налоги в размере 8,2 миллиарда тенге.

Налогоплательщиком указанная сумма уплачена в доход государства в полном объёме.