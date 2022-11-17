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Facebook / Кайрат Кудайберген Вчера, 23:55
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Вчера, 23:55
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Фото: Facebook / Кайрат Кудайберген

Кайрату Кудайбергену продлили арест

 

Экс-депутату маслихата Алматы и предпринимателю Кайрату Кудайбергену продлили срок ареста до 21 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

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#январские события #арест #депутаты
BaigeNews.kz
Вчера, 23:55
168
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