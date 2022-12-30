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Кайрату Боранбаеву отказали в переводе под домашний арест
Суд отказал бизнесмену Кайрату Боранбаеву в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Согласно требованиям статьи 153 УПК РК, мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на менее или более строгую, когда изменяются основания, обстоятельства, предусмотренные статьями 136, 138 УПК РК. Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны от 17 марта 2022 года в отношении Боранбаева, Наханова санкционирована мер пресечения в виде содержания под стражей", - сказала судья Сарыаркинского суда Назгуль Бапакова.
По её словам, постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам суда Астаны вышеуказанное постановление оставлено без изменений.
"С доводами в ходатайствах защитников в части ухудшения здоровья их подзащитных подсудимые вправе обратиться в медпункт, где содержатся под стражей, для оказания медицинской помощи", - отметила судья.
"На основании изложенного, руководствуясь требованием статей 324, 344 УПК РК суд постановил: в удовлетворении ходатайств адвокатов Сулейменова в интересах подсудимого Наханова об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на менее строгую и адвоката Канафина в интересах подсудимого Боранбаева в освобождении из-под стражи и изменении меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, отказать", - добавила Бапакова.
Боранбаев задержан 17 марта по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
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