Кайрата Нуртаса оштрафовали за нецензурную брань в общественном месте

Певец Кайрат Нуртас оказался в центре скандала. Зрители сняли на видео, как он ругается матом во время концерта. Ролик заинтересовал полицейских, передаёт BaigeNews.kz.

В МВД сообщили, что артиста нецензурно выражавшегося в общественном месте, привлекли к ответственности.

За мелкое хулиганство его оштрафовали на 20 МРП (73 840 тенге).