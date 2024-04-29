Кайрата Нуртаса оштрафовали за нецензурную брань в общественном месте
Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48Сегодня, 20:48
98Фото: instagram.com/kair_n
Певец Кайрат Нуртас оказался в центре скандала. Зрители сняли на видео, как он ругается матом во время концерта. Ролик заинтересовал полицейских, передаёт BaigeNews.kz.
В МВД сообщили, что артиста нецензурно выражавшегося в общественном месте, привлекли к ответственности.
За мелкое хулиганство его оштрафовали на 20 МРП (73 840 тенге).