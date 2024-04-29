  • 29 Апреля, 21:10
  • BAIGENEWS

Кайрата Нуртаса оштрафовали за нецензурную брань в общественном месте

Сегодня, 20:48
АВТОР
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instagram.com/kair_n Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
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Фото: instagram.com/kair_n

Певец Кайрат Нуртас оказался в центре скандала. Зрители сняли на видео, как он ругается матом во время концерта. Ролик заинтересовал полицейских, передаёт BaigeNews.kz.

В МВД сообщили, что артиста нецензурно выражавшегося в общественном месте, привлекли к ответственности.

За мелкое хулиганство его оштрафовали на 20 МРП (73 840 тенге).

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