Кайрат Сунтаев освобождён от должности вице-министра внутренних дел Казахстана
Сегодня, 12:09
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Сегодня, 12:09Сегодня, 12:09
122Фото: gov.kz
От должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан освободили Кайрата Сунтаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Кайрат Сунтаев Имятович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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