Кайрат Сунтаев освобождён от должности вице-министра внутренних дел Казахстана

От должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан освободили Кайрата Сунтаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Кайрат Сунтаев Имятович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.