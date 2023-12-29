Кайрат Садвакасов стал председателем правления Kazakh Tourism
Сегодня, 14:31
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Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
77Фото: instagram.com/kazakhtourism_official
Кайрат Садвакасов назначен председателем правления НК Kazakh Tourism, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в НК Kazakh Tourism, Кайрат Садвакасов работает здесь с момента основания компании.
Также сообщается, что Садвакасов имеет 20-летний опыт работы в туризме и смежных отраслях. Ранее он работал в государственном и квазигосударственном секторе, а также в международных компаниях. Свою карьеру начал в 2001 году в качестве ресепшн в первом пятизвёздочном отеле InterContinental в Астане.
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