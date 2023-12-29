  • 29 Декабря, 14:54
  • BAIGENEWS

Кайрат Садвакасов стал председателем правления Kazakh Tourism

Сегодня, 14:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/kazakhtourism_official Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31
77
Фото: instagram.com/kazakhtourism_official

Кайрат Садвакасов назначен председателем правления НК Kazakh Tourism, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в НК Kazakh Tourism, Кайрат Садвакасов работает здесь с момента основания компании.

Также сообщается, что Садвакасов имеет 20-летний опыт работы в туризме и смежных отраслях. Ранее он работал в государственном и квазигосударственном секторе, а также в международных компаниях. Свою карьеру начал в 2001 году в качестве ресепшн в первом пятизвёздочном отеле InterContinental в Астане.

Самое читаемое

Наверх