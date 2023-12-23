  • 23 Декабря, 01:42
  • BAIGENEWS

Каток, горки, фотозоны: в парке Астаны открывается зимний сезон

Сегодня, 01:05
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Instagram / nura.audany Сегодня, 01:05
Сегодня, 01:05
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Фото: Instagram / nura.audany

В центральном парке Астаны 23 декабря откроется зимний сезон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столичного района "Нура".

Начало праздничного мероприятия - 18:00. Вход со стороны проспекта Туран (монумент с часами). На открытии локации выступит известный певец Samoel. Также гостей ждут розыгрыши призов, выступление фигуристок и DJ.

С похолоданием в парке зальют последний слой линейного катка длиной 290 метров. Это самый протяжённый каток в столице. Также в центральном парке зальют горки. Для посетителей с собственным инвентарём выход на лед и катания на тюбинге бесплатны. Также в парке будут работать пункты проката.

В праздничном городке астанчан ждут фотозоны, точки питания.

Сообщалось, что в Астане этой зимой во всех районах появятся ледовые катки, горки, фотозоны и новогодние МАФы. В общей сложности планируют обустроить почти 60 ледовых горок и катков. Где они будут расположены, читайте по ссылке.

 
 
 
 
 
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Публикация от Нұра Ауданы Әкімдігі (@nura.audany)

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