Катастрофа в Греции: число погибших выросло, в стране объявлен траур

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В Греции выросло число погибших в ЧП с поездами. Из-за столкновения пассажирского и грузового составов скончались 36 человек, госпитализированы 66. В стране объявлен трёхдневный траур, передаёт BaigeNews.kz.

"Решением премьер-министра объявляется трехдневный национальный траур по погибшим в железнодорожной катастрофе в Темпи с 1 по 3 марта 2023 года, флаги на всех общественных зданиях будут приспущены, отменяются массовые праздничные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

Ранее сообщалось о том, что катастрофа произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта вблизи города Лариса. Поезда ехали во встречном направлении по одному пути.