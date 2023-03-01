В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали

По меньшей мере 26 человек погибли и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Столкновение произошло во вторник вечером недалеко от города Лариса. Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису. Почему поезда находились на одном пути — неизвестно.

Вагоны пассажирского поезда, в котором находились 350 человек, сошли с рельсов, один из них загорелся. Колёса и другие детали обоих составов разлетелись на десятки метров, сообщают местные СМИ.