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  • В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали
dw.com Сегодня, 08:40
221
Сегодня, 08:40
221
Фото: dw.com

В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали

По меньшей мере 26 человек погибли и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Столкновение произошло во вторник вечером недалеко от города Лариса. Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису. Почему поезда находились на одном пути — неизвестно.

Вагоны пассажирского поезда, в котором находились 350 человек, сошли с рельсов, один из них загорелся. Колёса и другие детали обоих составов разлетелись на десятки метров, сообщают местные СМИ.

"Столкновение было очень сильным", — сказал журналистам губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос.

По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, при этом головной и второй вагон были почти полностью разрушены.

Как сообщает телеканал Skai, пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, были эвакуированы на автобусах в Салоники. Раненые были отправлены в близлежащие больницы. Некоторым из них потребовались срочные операции.

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#авария #поезд #пострадавшие #смерть #Греция
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:40
221
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