Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Ельцина в Санкт-Петербурге для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу государства встретил президент России Владимир Путин.

Напомним, президент Казахстана по приглашению Путина 25 декабря прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.

Касым-Жомарт Токаев также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.