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Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

Сегодня, 21:31
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 21:31
Сегодня, 21:31
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Ельцина в Санкт-Петербурге для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу государства встретил президент России Владимир Путин. 

Напомним, президент Казахстана по приглашению Путина 25 декабря прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.

Касым-Жомарт Токаев также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.

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