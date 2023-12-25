Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Сегодня, 21:31
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Сегодня, 21:31Сегодня, 21:31
125Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Ельцина в Санкт-Петербурге для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главу государства встретил президент России Владимир Путин.
Напомним, президент Казахстана по приглашению Путина 25 декабря прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.
Касым-Жомарт Токаев также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.
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