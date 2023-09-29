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Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Германии

Сегодня, 14:40
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Акорда Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
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Фото: Акорда

Президент Казахстна Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию Bellevue и встретился с президентом Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев  прибыл в резиденцию Bellevue. Его встретил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почётных гостей в резиденции президента Германии.

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