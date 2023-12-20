Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями отечественного бизнеса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с представителями отечественного бизнес-сообщества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы качественного и устойчивого развития национальной экономики. В частности, участники поделились своими мнениями по вопросам макроэкономической политики, включая разработку нового Налогового кодекса и доступное кредитование реального сектора экономики. В рамках формирования новой структуры экономики затрагивались вопросы системной цифровизации, активного развития транспортно-логистической отрасли, полноценной реализации потенциала агропромышленного комплекса, индустриализации экономики, в том числе через развитие отечественного автопрома.

Подводя итоги дискуссии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что все высказанные предложения будут обобщены, и по ним будут приняты конкретные меры.