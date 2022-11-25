Касым-Жомарт Токаев совершит визиты в Россию и Францию

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О ближайших планах президента Казахстана сообщили в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.

28 ноября Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Российскую Федерацию. В Москве Глава государства проведёт переговоры с президентом Владимиром Путиным. Также лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

29-30 ноября Президент Казахстана с официальным визитом посетит Францию. В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнёрства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Кроме того, Глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.