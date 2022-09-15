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Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд Сегодня, 19:42
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Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

В Самарканде он примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

 

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#Касым-Жомарт Токаев #политика
Сегодня, 19:42
177
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