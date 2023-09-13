Касым-Жомарт Токаев принял руководителей двух крупнейших предприятий Китая

Глава государства принял председателя компании LY iTECH Цзэн Фанциня и председателя компании HGTECH Co. Ltd Ма Синьцяна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая по производству комплектующих для бытовой электроники, автомобилей, смартфонов, а также в сфере инновационных технологий.

Во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования.

Темой обсуждения также стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана.

Президент отметил, что Казахстан и Китай являются стратегическими партнерами, в том числе в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс – Один путь".