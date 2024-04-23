Касым-Жомарт Токаев принял президента KIA Corporation

Глава государства принял президента KIA Corporation Хо-сунг Сонга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие автоиндустрии является одним из ключевых направлений промышленной политики Казахстана.

Хо-сунг Сонг рассказал о ходе строительства завода полного цикла по выпуску автомобилей в Костанае, которое будет завершено до конца года.

В реализацию проекта привлечено более 90 млрд тенге инвестиций. Планируется создать 1,5 тысячи постоянных рабочих мест.

Проектная мощность завода составит 70 тысяч автомобилей в год, в том числе 50 тысяч автомобилей будет производиться методом мелкоузловой сборки, то есть с более высокой долей местного содержания.

Хо-сунг Сонг также проинформировал о проводимой работе по привлечению глобальных поставщиков автокомпонентов. В частности, подписано соглашение о намерениях с корейской компанией Seyong EHWA (глобальный поставщик автокомпонентов для KIA) о строительстве завода автокомпонентов в Казахстане.

Президент поприветствовал решение KIA по локализации производства автокомпонентов в нашей стране, а также отметил необходимость подготовки отечественных квалифицированных специалистов для развития отрасли.