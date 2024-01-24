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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы

Сегодня, 18:02
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:02
Сегодня, 18:02
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

25 января глава государства посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса.

Также планируется проведение совещания по вопросам сейсмической безопасности.

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